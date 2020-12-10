У Польщі правлячій коаліції загрожує розпад у разі бюджетного компромісу з ЄС – ЗМІ

Партія "Солідарна Польща", яка входить до керівної коаліції, буде домагатися відставки прем’єра Матеуша Моравецького, якщо він пристане на компроміс з Брюсселем у справі механізму захисту верховенства права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Міністр юстиції і голова "Солідарної Польщі" Збігнєв Зьобро єдиний в уряді відкрито виступає проти компромісу з ЄС.

Політики "Солідарної Польщі" в неофіційних розмовах використовують дуже сильні слова на адресу прем'єр-міністра. Вони стверджують, що він зрадить ідеали всього табору об'єднаних правих, якщо погодиться на механізм захисту верховенства права.

Після саміту в Брюсселі керівництво "Солідарної Польщі" має намір зібратися і вирішити, що робити з власною присутністю в коаліції. Однак вимоги про зміну прем'єр-міністра в разі компромісу з'являються вже зараз.

Оточення прем'єр-міністра Моравецького чекало такої реакції, однак зберігає спокій, тому що голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський після останньої зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном переконаний у домовленості.

Раніше посли країн Євросоюзу направили в свої столиці текст компромісу стосовно механізму "гроші за верховенство права", на який погодилися - відмовившись накласти вето на новий бюджет ЄС - Польща і Угорщина.

У документі з’явилася, зокрема, гарантія того, що механізм "гроші за верховенство права" буде об'єктивним і справедливим, і що повноваження держав-членів ЄС не будуть порушені.

Нагадаємо, Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права і заявляли, що не знімуть блокування, поки цей елемент залишається у проєкті.