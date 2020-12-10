В Польше правящей коалиции угрожает распад в случае бюджетного компромисса с ЕС - СМИ

Партия "Солидарная Польша", которая входит в правящую коалицию, будет добиваться отставки премьера Матеуша Моравецкого, если он согласится на компромисс с Брюсселем по делу о механизме защиты верховенства права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Министр юстиции и глава "Солидарной Польши" Збигнев Зебро единственный в правительстве открыто выступает против компромисса с ЕС.

Политики "Солидарной Польши" в неофициальных разговорах используют очень сильные слова в адрес премьер-министра. Они утверждают, что он предаст идеалы всего лагеря объединенных правых, если согласится на механизм защиты верховенства права.

После саммита в Брюсселе руководство "Солидарной Польши" намерено собраться и решить, что делать с собственным присутствием в коалиции. Однако требования о смене премьер-министра в случае компромисса появляются уже сейчас.

Окружение премьер-министра Моравецкого ждало такой реакции, однако сохраняет спокойствие, так как председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский после последней встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном убежден в договоренности.

Ранее послы стран Евросоюза направили в свои столицы текст компромисса относительно механизма "деньги за верховенство права", на который согласились - отказавшись наложить вето на новый бюджет ЕС - Польша и Венгрия.

В документе появилась, в частности, гарантия того, что механизм "деньги за верховенство права" будет объективным и справедливым, и полномочия государств-членов ЕС не будут нарушены.

Напомним, Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС из-за своего несогласия с предложенным механизмом верховенства права и заявляли, что не снимут блокировку, пока этот элемент остается в проекте.