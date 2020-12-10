Щонайменше двоє людей загинули в пожежі в покинутому будинку поблизу Барселони

Поблизу Барселони в результаті пожежі в будівлі покинутого складу, де мешкали десятки сквотерів, загинули щонайменше двоє людей і 19 постраждали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пожежа була взята під контроль до ранку четверга, але влада заявила, що частини будівлі обрушилися, і існує ризик, що вся конструкція може впасти, що ускладнить рятувальні роботи.

Було незрозуміло, скільки людей було на складі в Бадалоні, коли пожежа почалася пізно ввечері в середу, але влада сказала, що протягом останніх щонайменше десяти років це був сквот, який давав прихисток багатьом нелегальним мігрантам.

У минулому в ньому проживало до 180 осіб, повідомив представник каталонського департаменту внутрішніх справ.

Багатьом людям, які там ночували, вдалося врятуватися. Однак рятувальники продовжують шукати тих, хто міг залишитися в будівлі.

Екстрені служби надали допомогу 19 людям, троє перебувають у критичному стані, ще четверо серйозно поранені, а решта отримали легкі травми.

Причини пожежі поки невідомі.