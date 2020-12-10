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По меньшей мере два человека погибли в пожаре в заброшенном доме близ Барселоны

Четверг, 10 декабря 2020, 11:30

Вблизи Барселоны в результате пожара в здании заброшенного склада, где жили десятки сквоттеров, погибли по меньшей мере два человека и 19 пострадали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пожар был взят под контроль до утра четверга, но власти заявили, что части здания обрушились, и существует риск, что вся конструкция может рухнуть, что усложнит спасательные работы.

Было неясно, сколько людей было на складе в Бадалоне, когда пожар начался поздно вечером в среду, но власти сказали, что в течение последних по меньшей мере десяти лет это был сквот, который давал приют многим нелегальным мигрантам.

В прошлом в нем проживало до 180 человек, сообщил представитель каталонского департамента внутренних дел.

Многим людям, которые там ночевали, удалось спастись. Однако спасатели продолжают искать тех, кто мог остаться в здании.

Экстренные службы оказали помощь 19 людям, трое находятся в критическом состоянии, еще четверо серьезно ранены, а остальные получили легкие травмы.

Причины пожара пока неизвестны.

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