Суд в Австрії зняв заборону на носіння хіджабу в початковій школі
Конституційний суд Австрії скасував закон, який забороняє мусульманським дітям молодшого шкільного віку покривати голову.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
У рішенні суду сказано, що закон спрямований проти ісламських хустина та порушує право на свободу віросповідання. Суд заявив, що закон може призвести до маргіналізації мусульманських дівчаток.
Суд також відхилив аргумент уряду про те, що заборона може захистити дівчаток від соціального тиску з боку однокласників.
У рішенні сказано, що в разі потреби держава повинна розробити закон для кращого запобігання знущанню за ознакою статі чи релігії.
Закон, що почав діяти в минулому році, не забороняє носіння мусульманських хусток прямо. Але він забороняє носіння "релігійного одягу, пов'язаного з покриттям голови", для дітей до 10 років.
Закон був прийнятий під час попереднього коаліційного уряду, в якому консервативна Народна партія співпрацювала з ультраправою Партією свободи.
Спільнота ісламського віросповідання Австрії, яке представляє мусульман країни і звернулося з позовом до суду, привітала це рішення