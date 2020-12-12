Суд в Австрії зняв заборону на носіння хіджабу в початковій школі

Конституційний суд Австрії скасував закон, який забороняє мусульманським дітям молодшого шкільного віку покривати голову.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У рішенні суду сказано, що закон спрямований проти ісламських хустина та порушує право на свободу віросповідання. Суд заявив, що закон може призвести до маргіналізації мусульманських дівчаток.

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Суд також відхилив аргумент уряду про те, що заборона може захистити дівчаток від соціального тиску з боку однокласників.

У рішенні сказано, що в разі потреби держава повинна розробити закон для кращого запобігання знущанню за ознакою статі чи релігії.

Закон, що почав діяти в минулому році, не забороняє носіння мусульманських хусток прямо. Але він забороняє носіння "релігійного одягу, пов'язаного з покриттям голови", для дітей до 10 років.

Закон був прийнятий під час попереднього коаліційного уряду, в якому консервативна Народна партія співпрацювала з ультраправою Партією свободи.

Спільнота ісламського віросповідання Австрії, яке представляє мусульман країни і звернулося з позовом до суду, привітала це рішення