Британський уряд закликав магазини зробити запаси продуктів на випадок жорсткого Brexit

Уряд Великої Британії рекомендував магазинам створити запаси продовольчих товарів на випадок, якщо країні доведеться вийти з ЄС без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Sunday Times.

"Супермаркети і міністри дуже стурбовані панічними покупками. Вони бачили, що сталося під час пандемії коронавірусу, коли люди почали скуповувати рулони туалетного паперу, і тепер вони знають, як швидко все може піти не так ", - говорить представник одного з супермаркетів.

За інформацією видання, супермаркети вже попередили владу про можливий дефіцит овочів в найближчі три місяці. В цей само час британське міністерство охорони здоров'я доручило постачальникам ліків створити резерв препаратів на найближчі шість тижнів.

Нагадаємо, останні переговори між Британією та ЄС, що відбулися 12 грудня, не принесли успіху – Лондон відхилив останню пропозицію Брюсселю як "неприйнятну". Вже найближчим часом, ймовірно – 13 грудня, ЄС та Британія мають визначитися про доцільність подальших переговорів про новий формат торгових відносин.

Це означатиме, що із початку 2021 року торговий режим між Британією та ЄС визначатиме лише правила Світової організації торгівлі. Такий сценарій противники виходу Британії за складу ЄС навивали "жорсткий Brexit", а прихильники -"чистий Brexit".

Нагадаємо, що Велика Британія вийшла з ЄС у січні, але залишається де факто його членом до 31 грудня, доки діє перехідний період. Обидві сторони кажуть, що хочуть укласти торгову угоду, але переговори зайшли в глухий кут. Напередодні Урсула фон дер Леєн заявила, що "ймовірність не укладення угоди вища, ніж укладення".