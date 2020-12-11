Глава Єврокомісії: Brexit без торгової угоди є найбільш імовірним

Британія з більшою ймовірністю покине орбіту ЄС 31 грудня без торговельної угоди, ніж з угодою.

Про це заявила в п'ятницю президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Велика Британія вийшла з ЄС у січні, але залишається де факто його членом до 31 грудня, доки діє перехідний період. Обидві сторони кажуть, що хочуть укласти торгову угоду, але переговори зайшли в глухий кут.

Після того як прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив у четвер, що існує "велика ймовірність" того, що угода не буде укладена, фон дер Ляєн підтвердила, що ймовірність відсутності угоди зросла.

"Ймовірність не укладення угоди вища, ніж укладення", - сказав чиновник, який на умовах анонімності розповів про послання фон дер Ляєн лідерам на саміті ЄС в Брюсселі.

Остання спроба Brexit-прориву у переговорах Лондона і Брюсселя в середу провалилася.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися до неділі визначити, чи є шанси укласти угоду про відносини сторін після Brexit.

У четвер Європейська комісія представила короткострокові заходи, щоб уникнути можливих перебоїв в роботі повітряного, автомобільного та залізничного транспорту, а також проблем у рибальстві, якщо до 31 грудня не вдасться досягти угоди про відносини з Британією після Brexit.