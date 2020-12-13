Греція: відсторонено чотирьох офіцерів за побиття мігрантів

Поліція Греції оголосила про відсторонення трьох прикордонників та одного поліцейського, звинувачених у безпричинному побитті мігрантів.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Greek Reporter, інцидент стався на острові Лесбос.

11 грудня в Інтернеті було опубліковано публікації відео, на якому було показано, як офіцери б'ють безпорадних біженців. Іноземці, ймовірно, поверталися до своїх таборів після відвідування сусіднього супермаркету, коли четверо офіцерів зупинили їх для перевірки.

На відео видно, що без видимих причин поліціянти почали бити біженців, поки частина з них знаходилася на землі, не виявляючи жодних ознак опору.