Греция: отстраненно четырех офицеров за избиение мигрантов

Полиция Греции объявила об отстранении трех пограничников и одного полицейского, обвиняемых в беспричинному избиении мигрантов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter, инцидент произошел на острове Лесбос.

11 декабря в Интернете было опубликовано публикации видео, на котором было показано, как офицеры бьют беспомощных беженцев. Иностранцы, вероятно, возвращались к своим лагерей после посещения соседнего супермаркета, когда четверо офицеров остановили их для проверки.

На видео видно, что без видимых причин полицейские начали бить беженцев, пока часть из них находилась на земле, не проявляя никаких признаков сопротивления.