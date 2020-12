Швейцарія привітала відновлення Радою повноважень НАЗК

Швейцарія привітала схвалення Верховною Радою України проєкту, що має відновити повноваження Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) після скандального рішення Конституційного суду від 27 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це заявило посольство Швейцарії в Україні.

"Швейцарія вітає ухвалення Верховною Радою законодавства, що відновлює повноваження Національного агентства з запобігання корупції, життєво важливої інституції в українській антикорупційній інфраструктурі", - зазначають у заяві.

Switzerland 🇨🇭welcomes the adoption by @verkhovna_rada of the legislation restoring the powers of the National Agency for Corruption Prevention @NAZK_gov , a vital institution in 🇺🇦 Ukraine’s corruption prevention system #AntiCorruption pic.twitter.com/X2mGmaRRcd