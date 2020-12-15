Швейцарія привітала відновлення Радою повноважень НАЗК

Швейцарія привітала схвалення Верховною Радою України проєкту, що має відновити повноваження Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) після скандального рішення Конституційного суду від 27 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це заявило посольство Швейцарії в Україні.

"Швейцарія вітає ухвалення Верховною Радою законодавства, що відновлює повноваження Національного агентства з запобігання корупції, життєво важливої інституції в українській антикорупційній інфраструктурі", - зазначають у заяві.

Switzerland 🇨🇭welcomes the adoption by @verkhovna_rada of the legislation restoring the powers of the National Agency for Corruption Prevention @NAZK_gov , a vital institution in 🇺🇦 Ukraine’s corruption prevention system #AntiCorruption pic.twitter.com/X2mGmaRRcd — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) December 15, 2020

Як раніше повідомляла "Українська правда", сьогодні Рада підтримала проєкт закону №4470 за основу та в цілому. За основу проєкт підтримав 321 народний депутат, а в цілому – 300 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, із внесенням змін до закону "Про запобігання корупції" буде забезпечено повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції, яке отримає повноваження й права виявляти ознаки корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Через визнання Конституційним судом неконституційними норм щодо недостовірного декларування та повноважень НАЗК Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС.

4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, тепер за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі.

У ЄС зазначили, що вважають відновлене покарання недостатнім запобіжником.

Венеційська комісія Ради Європи рекомендує українському парламенту повернути тюремне ув’язнення за брехню у деклараціях.

Детальніше про наслідки жовтневого рішення Конституційного суду читайте у статті. Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим.