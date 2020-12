Швейцария приветствовала восстановление Радой полномочий НАПК

Швейцария приветствовала принятие Верховной радой Украины проекта, призванного восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после скандального решения Конституционного суда от 27 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявило посольство Швейцарии в Украине.

"Швейцария приветствует принятие Верховной радой законодательства, которое восстанавливает полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции, жизненно важного института в украинской антикоррупционной инфраструктуре", - отмечают в заявлении.

Switzerland 🇨🇭welcomes the adoption by @verkhovna_rada of the legislation restoring the powers of the National Agency for Corruption Prevention @NAZK_gov , a vital institution in 🇺🇦 Ukraine’s corruption prevention system #AntiCorruption pic.twitter.com/X2mGmaRRcd