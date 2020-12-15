Швейцария приветствовала восстановление Радой полномочий НАПК

Швейцария приветствовала принятие Верховной радой Украины проекта, призванного восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после скандального решения Конституционного суда от 27 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявило посольство Швейцарии в Украине.

"Швейцария приветствует принятие Верховной радой законодательства, которое восстанавливает полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции, жизненно важного института в украинской антикоррупционной инфраструктуре", - отмечают в заявлении.

Switzerland 🇨🇭welcomes the adoption by @verkhovna_rada of the legislation restoring the powers of the National Agency for Corruption Prevention @NAZK_gov , a vital institution in 🇺🇦 Ukraine’s corruption prevention system #AntiCorruption pic.twitter.com/X2mGmaRRcd — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) December 15, 2020

Как ранее сообщала "Украинская правда", сегодня Рада поддержала проект закона №4470 за основу и в целом. За основу проект поддержал 321 народный депутат, а в целом - 300 нардепов.

Согласно пояснительной записке, с внесением изменений в закон "О предупреждении коррупции" будет обеспечено полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое получит полномочия и права выявлять признаки коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов относительно соответствия Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Подробнее о последствиях октябрьского решения Конституционного суда читайте в статье Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим