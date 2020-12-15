Естонія оголосила план вакцинації від коронавірусу

Уряд Естонії схвалив план вакцинації від коронавірусу, готуючись до надання дозволу на використання у ЄС перших вакцин від коронавірусу - що може статися вже до кінця місяця.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Прем’єр Юрі Ратас наголосив, що доступ до вакцини буде однією з вирішальних передумов для завершення коронавірусної кризи, тому важливо, щоб система охорони здоров’я була готова якнайшвидше розпочинати вакцинацію.

На цей час Естонія законтрактувала понад 1,3 млн доз вакцини від AstraZeneca, 300 тис. - від Jannsen Pharmaceutica NV, та майже 604 тисячі доз - від Pfizer/BioNTech. Затвердження останньої для використання у ЄС очікується вже до кінця року.

Згідно з планом, першими вакцинують декілька "груп ризику": близько 30 тисяч медиків, близько 25 тисяч персоналу мешканців будинків для літніх людей, а також усе населення віком від 70 років та людей, що мають хронічні хвороби - близько 260 тисяч осіб.

Окрім того, серед перших планують вакцинувати близько 35 тисяч працівників критичної інфраструктури.

Люди, які входять до цих категорій, отримають запрошення від своїх сімейних лікарів.

Одночасно з вакцинацією груп ризику на початку 2021 року підготують процедуру для вакцинації решти населення країни. Вона буде грунтуватися на очікуваних термінах надання дозволу на застосування вакцини і графіках поставки.

Перед початком вакцинації людей перевірятимуть на наявність протипоказань і попереджатимуть про можливі побічні ефекти, а також проситимуть повідомляти, якщо якісь побічні ефекти проявилися.

Вакцинація у 2021 році буде безкоштовною та добровільною.

Нагадаємо, 14 грудня в Естонії почали діяти посилені обмеження для протидії поширенню коронавірусу. Заходи впроваджуються на період з 14 грудня до 4 січня і передбачають закриття шкіл та університетів і обмеження на інші види колективних занять.

У суботу 12 грудня Естонія зареєструвала новий рекорд заражень - 758 випадків за добу. До цього найвищі показники декілька разів були більшими 500. Населення країни - близько 1,3 млн.