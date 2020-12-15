Эстония объявила план вакцинации от коронавируса

Правительство Эстонии одобрило план вакцинации от коронавируса, готовясь к предоставлению разрешения на использование в ЕС первых вакцин от коронавируса - что может произойти уже до конца месяца.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Премьер Юри Ратас отметил, что доступ к вакцине будет одной из решающих предпосылок для завершения коронавирусного кризиса, поэтому важно, чтобы система здравоохранения была готова как можно быстрее начинать вакцинацию.

В настоящее время Эстония законтрактовала более 1,3 млн доз вакцины от AstraZeneca, 300 тыс. - от Jannsen Pharmaceutica NV, и почти 604 000 доз - от Pfizer / BioNTech. Утверждение последней для использования в ЕС ожидается уже до конца года.

Согласно плану, первыми вакцинируют несколько групп риска: около 30 000 медиков, около 25 000 персонала и жителей домов престарелых, а также все население в возрасте от 70 лет и людей, имеющих хронические болезни - около 260 000 человек.

Кроме того, среди первых планируют вакцинировать около 35 000 работников критической инфраструктуры.

Люди, которые входят в эти категории, получат приглашение от своих семейных врачей.

Одновременно с вакцинацией групп риска в начале 2021 года подготовят процедуру для вакцинации остального населения страны. Она будет основываться на ожидаемых сроках предоставления разрешения на применение вакцины и графиках поставки.

Перед началом вакцинации людей будут проверять на наличие противопоказаний и предупреждать о возможных побочных эффектах, а также просить сообщать, если какие-то побочные эффекты проявились.

Вакцинация в 2021 году будет бесплатной и добровольной.

Напомним, 14 декабря в Эстонии начали действовать усиленные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Мероприятия внедряются на период с 14 декабря до 4 января и предусматривают закрытие школ и университетов и ограничения на другие виды коллективных занятий.

В субботу 12 декабря Эстония зарегистрировала новый рекорд заражений - 758 случаев в сутки. До этого самые высокие показатели несколько раз были выше 500. Население страны - около 1,3 млн.