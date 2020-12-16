Рада ЄС затвердила заходи, які допоможуть уникнути хаосу в разі жорсткого Brexit

Посли ЄС підтримали законодавчі пропозиції, підготовлені для запобігання хаосу у транспортній сфері на випадок фінального виходу Британії з ЄС без нової торгової угоди.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Заходи покликані забезпечити базове сполучення між ЄС та Британією починаючи з 1 січня, якщо домовитися про нові умови співпраці до цього часу не вдасться.

Зокрема, йдеться про забезпечення базового дорожньо-транспортного сполучення як для вантажів, так і пасажирського транспорту на 6-місячний термін - за умови, якщо Британія погодиться пристати на такі ж умови для європейських перевізників.

Це також пакет заходів, які дозволять зберегти авіасполучення та продовжити визнання різних дозволів у сфері авіаційної безпеки - також на 6-місячний термін, якщо Британія погодиться зі свого боку зробити так само.

Погодження Ради ЄС дає повноваження головуючій Німеччині почати активні перемовини з Європарламентом, щоб схвалити запропоновані заходи до кінця 2020 року.

Нагадаємо, 31 грудня завершується дія перехідного періоду, коли правила ЄС ще продовжували застосовуватися до Британії.

З 1 січня країна остаточно вийде з ЄС, проте домовитися про торгові відносини ЄС і Британії досі не вдалося через принципові позиції у декількох питаннях.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок повторив своїм міністрам, що найбільш ймовірним результатом торгових переговорів з Європейським союзом буде відсутність угоди.