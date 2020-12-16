Совет ЕС утвердил меры, которые помогут избежать хаоса в случае жесткого Brexit

Послы ЕС поддержали законодательные предложения, подготовленные для предотвращения хаоса в транспортной сфере на случай финального выхода Британии из ЕС без нового торгового соглашения.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Меры призваны обеспечить базовое сообщение между ЕС и Британией начиная с 1 января, если договориться о новых условиях сотрудничества не удастся.

В частности, речь идет об обеспечении базового дорожно-транспортного сообщения как для грузов, так и для пассажирского транспорта на шестимесячный срок - при условии, если Великобритания согласится принять такие же условия для европейских перевозчиков.

Это также пакет мер, которые позволят сохранить авиасообщение и продолжить признание различных разрешений в сфере авиационной безопасности - также на шестимесячный срок, если Великобритания согласится со своей стороны сделать так же.

Согласование Совета ЕС дает полномочия председательствующей Германии начать активные переговоры с Европарламентом, чтобы одобрить предложенные меры до конца 2020 года.

Напомним, 31 декабря завершается действие переходного периода, когда правила ЕС еще продолжали применяться в Британию.

С 1 января страна окончательно выйдет из ЕС, однако договориться о торговых отношениях ЕС и Великобритании до сих пор не удалось из-за принципиальных позиций по нескольким вопросам.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник повторил своим министрам, что наиболее вероятным результатом торговых переговоров с Европейским союзом будет отсутствие соглашения.