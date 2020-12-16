Президентка Єврокомісії про Brexit: є прогрес у переговорах, але невідомо, чи буде угода

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не може сказати, чи буде укладена торговельна угода з Великою Британією, але в переговорах є прогрес, і наступні кілька днів будуть критичними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"За нинішнього стану справ я не можу сказати, чи буде угода чи ні. Але я можу вам сказати, що зараз є шлях до угоди. Шлях може бути дуже вузьким, але він є", - сказала фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн сказала, що дискусії про доступ риболовецьких суден ЄС в британські води "як і раніше дуже важкі", але учасники переговорів просунулися вперед в іншому найбільш спірному елементі - гарантії справедливої ​​конкуренції для компаній.

"Ми знайшли шлях вперед по більшості питань, але два питання все ще залишаються невирішеними: рівні умови гри і рибальство. Рада повідомити, що питання, пов'язані з управлінням, в даний час значною мірою вирішені. Наступні дні будуть вирішальними", - додала вона.

Нездатність укласти угоду завдасть шкоди економіці по обидва боки Ла-Маншу, викличе ударну хвилю по ринках, ускладнить кордони і викличе хаос в ланцюжках поставок по всій Європі.

На прохання прокоментувати зауваження фон дер Ляєн британський чиновник сказав: "Ми домоглися певного прогресу, але все ще дуже далекі один від одного в ключових областях".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок заявив своїм міністрам, що найбільш ймовірним результатом торгових переговорів з Європейським союзом буде відсутність угоди.

Нагадаємо, 31 грудня завершується дія перехідного періоду, коли правила ЄС ще продовжували застосовуватися до Британії.