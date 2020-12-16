Президент Еврокомиссии о Brexit: прогресс в переговорах, но неизвестно, будет ли соглашение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не может сказать, будет ли заключено торговое соглашение с Великобританией, но в переговорах есть прогресс, и следующие несколько дней будут критическими.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"При нынешнем положении дел я не могу сказать, будет ли соглашение или нет. Но я могу вам сказать, что сейчас есть путь к соглашению. Путь может быть очень узким, но он есть", - сказала фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен сказала, что дискуссии о доступе рыболовецких судов ЕС в британские воды "по-прежнему очень сложные", но участники переговоров продвинулись вперед в другом наиболее спорном элементе - гарантии справедливой конкуренции для компаний.

"Мы нашли путь вперед по большинству вопросов, но два вопроса все еще остаются нерешенными: равные условия игры и рыболовство. Рада сообщить, что вопросы, связанные с управлением, в настоящее время в значительной степени решены. Следующие дни будут решающими", - добавила она.

Неспособность заключить соглашение нанесет ущерб экономике обеих сторон Ла-Манша, что вызовет ударную волну по рынкам, усложнит границы и вызовет хаос в цепочках поставок по всей Европе.

На просьбу прокомментировать замечания фон дер Ляйен британский чиновник сказал: "Мы добились определенного прогресса, но все еще очень далеки друг от друга в ключевых областях".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил своим министрам, что наиболее вероятным результатом торговых переговоров с Европейским Союзом будет отсутствие соглашения.

Напомним, 31 декабря завершается действие переходного периода, когда правила ЕС еще продолжали применяться в Британии.