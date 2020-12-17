Зеленський вимагає від українських послів посприяти з отриманням вакцини від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський вимагає від українських послів посприяти тому, аби Україна якнайшвидше отримала вакцину від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на онлайн-конференції керівників закордонних дипломатичних установ України 17 грудня.

Зеленський заявляє про наміри отримати перші партії вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 уже в січні наступного року, щоб розпочати прищепну кампанію.

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"Наразі актуально важливим є забезпечити Україну ліцензованою антикоронавірусною вакциною, і найголовніше - якісного виробництва... Інформація про основні компанії-виробники вакцин, країни, де вже розпочалася або незабаром розпочнеться масова вакцинація, а також де можуть очікуватися надлишки вакцини - ця інформація є, інформація ця доступна, і нам потрібно отримати перші партії вакцини вже на початку наступного року, саме в січні, щоб розпочати вакцинацію в Україні", - заявив Зеленський.

Він попросив дипломатів також посприяти тому, щоб Україна швидше отримала доступ до вакцини.

"Ми над цим дуже сильно працюємо, тому і вас я прошу це робити. Включайтеся в усі контакти, які у нас є... Коли ми говоримо про вакцинацію, я зараз звертаюся до наших послів у Великій Британії, у Сполучених Штатах, у Франції, в Німеччині, в Італії, до представника при ЄС - але це не означає, наголошую, що всім іншим послам потрібно розслаблятися", - сказав Зеленський.

Як раніше повідомляла "Українська правда", сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що глобальна ініціатива COVAX затвердила заявку України на отримання 8 мільйонів доз вакцини, якою зможуть безкоштовно прищепити 4 мільйони українців із груп ризику. Їх очікують отримати до кінця першого півріччя 2021 року.