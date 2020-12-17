Зеленский требует от украинских послов помочь с получением вакцины от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский требует от украинских послов поспособствовать тому, чтобы Украина как можно быстрее получила вакцину от коронавируса.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на онлайн-конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины 17 декабря.
Зеленский заявляет о намерениях получить первые партии вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 уже в январе следующего года, чтобы начать прививочную кампанию.
"Сейчас актуально обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной, и самое главное - качественного производства... Информация об основных компаниях-производителях вакцин, странах, где уже началась или скоро начнется массовая вакцинация, а также где могут ожидаться излишки вакцины - эта информация есть, информация эта доступна, и нам нужно получить первые партии вакцины уже в начале следующего года, именно в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине", - заявил Зеленский.
Он попросил дипломатов также поспособствовать тому, чтобы Украина быстрее получила доступ к вакцине.
"Мы над этим очень сильно работаем, поэтому и вас я прошу это делать. Включайтесь во все контакты, которые у нас есть... Когда мы говорим о вакцинации, я сейчас обращаюсь к нашим послам в Великобритании, в Соединенных Штатах, во Франции , в Германии, в Италии, к представителю при ЕС - но это не значит, подчеркиваю, что всем другим послам нужно расслабляться", - сказал Зеленский.
Как ранее сообщала "Украинская правда", сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что глобальная инициатива COVAX утвердила заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины, которой смогут бесплатно привить 4 миллиона украинцев из групп риска. Их ожидают получить до конца первого полугодия 2021 года.