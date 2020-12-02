Глава МЗС Угорщини поскаржився НАТО на обшуки на Закарпатті

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поінформував колег у НАТО про обшуки у функціонерів одного із благодійних фондів на Закарпатті і закликав їх проявити солідарність з Будапештом.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне відео Сійярто виклав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, останні обшуки свідчать про те, що залякування угорців і розпалювання антиугорської ненависті все ще знаходиться на рівні політики центрального уряду.

"Це, очевидно, скандал і неприйнятно в XXI столітті. Особливо з боку країни, яка говорить, що хоче стати ближче до НАТО", - сказав міністр.

Петер Сійярто звернувся до міністрів закордонних справ країн НАТО з двома проханнями. Крім прояву солідарності, він закликав не чинити тиску на Угорщину, щоб вона відмовилася від свого вето на проведення засідань Ради Україна-НАТО на міністерському рівні. Після обшуку в понеділок він сказав, що ніхто не може очікувати такого жесту від Угорщини після таких подій.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрінуться в Брюсселі в наступний понеділок, і Сійярто також підніме це питання там, попросивши своїх колег висловитися з цього питання і проявити солідарність.

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України та викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади та антиугорськість".

1 грудня на тлі нового витка напруги між Україною та Угорщиною до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.