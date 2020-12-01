СБУ провела обшуки на Закарпатті: Угорщина викликала посла і скаржиться до НАТО

Служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті СБУ.

"Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп’ютерну техніку засоби зв’язку та інші матеріали, які слідчі будуть досліджувати як доказову базу протиправної діяльності фігурантів", - йдеться у повідомленні у понеділок ввечері.

У СБУ також додали, що досудове слідство також досліджує факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами. Вони підозрюються у підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій із ознаками державної зради.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України та викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відеозвернення під назвою "Ми захистимо закарпатських угорців на всіх міжнародних форумах", в якому заявив про неприпустимість цих дій.

"Попри обіцянки останнім часом та так звані спроби примирення, в переносному значенні, на жаль в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади та антиугорськість", - сказав він.

Сійярто також пообіцяв підняти це питання на сьогоднішній відеоконференції міністрів закордонних справ країн НАТО. "Неприпустимо, що країна, яка нібито прагне євроатлантичної та трансатлантичної інтеграції постійно залякує та здійснює тиск на національну меншину, яка відноситься до однієї з країн-членів НАТО", - сказав міністр.

Нагадаємо, у 2018 році СБУ проводила розслідування щодо діяльності благодійного фонду "Закарпатський центр економічного розвитку "Еган Еде", що спричинило серйозну кризу у відносинах двох країн.

Детальніше читайте у статті - СБУ проти Угорщини: як закарпатський старлей поставив під загрозу саміт Україна-НАТО