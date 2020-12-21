У Кремлі назвали санкції проти "Північного потоку-2" частиною гібридної війни

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" одним з елементів гібридної війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Це, дійсно, різновид гібридної війни, це використовується як гібридна війна тими ж Сполученими Штатами. Давайте візьмемо санкції проти "Північного потоку" - чиста абсолютно гібридна війна, яка йде як війна, що супроводжується недобросовісною конкуренцією", - сказав Пєсков.

За його словами, санкції за своєю суттю є рестрикціями, які легітимізовані з точки зору міжнародного права. "Ці санкції приймаються за рішенням Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, тобто в цьому контексті ті рестрикції, які вводять проти нас ті ж американці, їх навряд чи можна назвати санкціями, якщо прискіпуватися до букви закону", - сказав він.

Пєсков таким чином прокоментував заяву російського олігарха Олега Дерипаски, який назвав санкції "знаряддями сучасної гібридної війни" і порівняв їх з "бомбардуванням міст або прямою атакою на держкордони".

Нагадаємо, Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, у якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

США намагаються заблокувати завершення будівництва "Північного потоку-2" через давні побоювання, що додаткові потоки російського газу збільшать політичний вплив Кремля на країни Європейського Союзу.

Перші санкції щодо "Північного потоку-2" були введені в кінці минулого року, незадовго до планового закінчення робіт. Через них проєкт покинула швейцарська компанія Allseas, що надала судно-трубоукладач.

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