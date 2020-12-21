У Туреччині прокурдську ексдепутатку засудили до 22 років ув’язнення

Турецький суд у понеділок засудив колишню прокурдську депутатку, яку позбавили парламентського статусу цього року, до більш ніж 22 років тюремного ув'язнення за трьома окремими звинуваченнями в тероризмі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лейла Гювен з Народно-Демократичної партії (НДП) разом з двома іншими опозиційними законодавцями втратила свій статус в червні після того, як був винесений обвинувальний вирок в ході окремого судового процесу, який постановив, що вона є членом терористичної організації.

Західні союзники Анкари та правозахисні групи засудили цей крок, який розглядався як частина більш широких урядових репресій, в ході яких в останні роки були заарештовані тисячі чиновників і членів НДП, а десятки її мерів і законодавців були зміщені.

В останньому вироку, винесеному в понеділок, Гювен отримала 14 років і три місяці в'язниці за звинуваченням у членстві в терористичній організації і ще вісім років за двома окремими звинуваченнями в поширенні терористичної пропаганди.

Опозиція звинуватила президента Тайіпа Ердогана і його партію в прагненні придушити інакомислення після провалу державного перевороту в 2016 році.

Уряд заявив, що його дії виправдані загрозами, що стоять перед країною, і що суди приймають рішення самостійно.

Анкара звинувачує НДП у зв'язках з войовничою Робітничою партією Курдистану( РПК), яка воює проти держави на переважно курдському південному сході з 1984 року і вважається терористичним угрупуванням Туреччиною, Сполученими Штатами і Європейським Союзом.