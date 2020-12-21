В Турции прокурдскую экс-депутатку приговорили к 22 годам заключения

Турецкий суд в понедельник приговорил бывшую прокурдскую депутатку, которую лишили парламентского статуса в этом году, к более чем 22 годам тюремного заключения по трем отдельным обвинениям в терроризме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лейла Гювен из Народно-Демократической партии (НДП) вместе с двумя другими оппозиционными законодателями потеряла свой статус в июне после того, как был вынесен обвинительный приговор в ходе отдельного судебного процесса, который постановил, что она является членом террористической организации.

Западные союзники Анкары и правозащитные группы осудили этот шаг, который рассматривался как часть более широких правительственных репрессий, в ходе которых в последние годы были арестованы тысячи чиновников и членов НДП, а десятки ее мэров и законодателей были смещены.

В последнем приговоре, вынесенном в понедельник, Гювен получила 14 лет и три месяца тюрьмы по обвинению в членстве в террористической организации и еще восемь лет по двум отдельным обвинениям в распространении террористической пропаганды.

Оппозиция обвинила президента Тайипа Эрдогана и его партию в стремлении подавить инакомыслие после провала государственного переворота в 2016 году.

Правительство заявило, что его действия оправданы угрозами, стоящими перед страной, и что суды принимают решения самостоятельно.

Анкара обвиняет НДП в связях с воинственной Рабочей партией Курдистана( РПК), которая воюет против государства на преимущественно курдском юго-востоке с 1984 года и считается террористической группировкой Турцией, Соединенными Штатами и Европейским Союзом.