Парламент Швеції закликав уряд відкрити можливість для потенційного вступу в НАТО

Парламент Швеції закликав уряд офіційно оголосити про те, що країна має відкрити для себе можливість потенційного вступу до НАТО.

Як пише "Європейська правда", відповідне рішення було схвалено більшістю депутатів парламенту.

"Швеції варто, як Фінляндії, постановити, що вона - за те, щоб мати "опцію вступу до НАТО" здаля посилення своєї безпеки та співпраці у сфері безпеки… Риксдаг закликав уряд зробити цей крок шляхом оголошення. "Опція вступу до НАТО" означає, що Швеція допускає можливість розглядати членство в Альянсі і має пильно стежити за змінами у міжнародній безпековій ситуації", - йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

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Парламент підтримав заклик 204 голосами проти 145. Голосування відбулося ще минулого тижня, але подія не отримала широкого розголосу ні у шведських, ні в іноземних ЗМІ.

Як зазначає Politico, нинішній уряд меншості соціал-демократів та "зелених", а також їхні союзники з Лівої партії рішуче виступають проти, наголошуючи, що у ситуації, коли світ знову поляризується, Швеції найкраще залишатися нейтральною.

З іншого боку, чотири правоцентристські партії - Поміркована партія, ліберали, Центристська партія та християнські демократи, вважають, що Швеції потрібні безпекові гарантії, які може надати членство в Альянсі. У голосуванні за заклик їх підтримали праві Шведські демократи, які раніше теж були проти.

Відкриття так званої "опції вступу до НАТО" не є чітким наміром приєднатися до Альянсу - Фінляндія зайняла таку позицію у 1995 році, але залишається за межами НАТО. Водночас, це розглядалось би як перший крок до членства.

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Міністр закордонних справ Анн Лінде розкритикувала результати голосування і назвала їх "значною негативною подією для безпеки Швеції".

На думку аналітика Шведського інституту міжнародних справ Калле Хокассона, після цього кроку парламенту варто очікувати активніших дебатів про потенційне членство Швеції в Альянсі.

Швеція офіційно зберігає військовий нейтралітет понад 200 років.

Потенційний вступ Швеції до НАТО змінив би баланс сил у Балтійському морі, де окрім офіційно нейтральних Швеції та Фінляндії мають вплив члени НАТО - Данія, Німеччина, Польща і країни Балтії - з одного боку, та Росія з іншого боку.



