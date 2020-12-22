Прем’єр Польщі розповів, хто першим отримає щеплення від коронавірусу

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що вакцина від коронавірусу надійде до країни 26 грудня і першими вакцинують медичних працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Кожен день Covid-19 завдає смертельної шкоди. Ліків ще немає, але є вакцина. Тому сьогодні я зміг тут, в лікарні, своїми очима побачити, як буде виглядати процес вакцинації - його принципи, його критерії, безпека цього процесу", - сказав Моравецький на пресконференції у Варшавській Центральній клінічній лікарні МВС.

Глава уряду також повідомив, що в перший тиждень 2021 року Європейське агентство з лікарських засобів, швидше за все, схвалить другу вакцину проти Covid-19 від Moderna, яка також була замовлена Польщею.

"Різдво попереду. У другий день свят до Польщі прибудуть перші вакцини. Ми спочатку вакцинуємо групу "нуль", тобто медичні служби, які цього потребують найбільше", - заявив Моравецький.

"Свята цього року - це особливий час, який може стати переломним моментом, тому що саме від вакцинації буде залежати боротьба з вірусом і пандемією,яка вбиває світ", - додав він.

Моравецький підкреслив, що національна програма вакцинації в найближчі кілька місяців стане "найбільшим логістичним завданням, з яким ми стикаємося в останні роки".

Нагадаємо, Україна веде переговори із Польщею, яка зможе бути посередником в отриманні вакцини від коронавірусу від Європейського Союзу.