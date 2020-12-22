Премьер Польши рассказал, кто первым получит прививку от коронавируса

Премьер Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что вакцина от коронавируса поступит в страну 26 декабря и первыми вакцинируют медицинских работников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Каждый день Covid-19 наносит смертельный ущерб. Лекарств еще нет, но есть вакцина. Поэтому сегодня я смог здесь, в больнице, своими глазами увидеть, как будет выглядеть процесс вакцинации - его принципы, его критерии, безопасность этого процесса", - сказал Моравецкий на пресс-конференции в Варшавской Центральной клинической больнице МВД.

Глава правительства также сообщил, что в первую неделю 2021 году Европейское агентство по лекарственным средствам, скорее всего, одобрит вторую вакцину против Covid-19 от Moderna, которая также была заказана Польшей.

"Рождество впереди. Во второй день праздников в Польшу прибудут первые вакцины. Мы сначала вакцинируем группу "Ноль", то есть медицинские службы, которые в этом нуждаются больше всего", - заявил Моравецкий.

"Праздники этого года - это особое время, которое может стать переломным моментом, потому что именно от вакцинации будет зависеть борьба с вирусом и пандемией,которая убивает мир", - добавил он.

Моравецкий подчеркнул, что национальная программа вакцинации в ближайшие несколько месяцев станет "самой большой логистической задачей, с которой мы сталкиваемся в последние годы".

Напомним, Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавируса от Европейского Союза.