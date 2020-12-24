Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС і Британія після року переговорів узгодили умови торгівлі після Brexit

У Румунії віцепрем’єром призначили угорця, який донедавна був персоною нон грата в Україні

Мая Санду склала присягу президента Молдови

У США від коронавірусу вакцинували вже понад 1 млн осіб






Парламент Британії збереться терміново 30 грудня через Brexit

Четвер, 24 грудня 2020, 18:55

Британський парламент, який перебуває на різдвяних канікулах, збереться на екстрене засідання 30 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Депутати Палати громад і Палати лордів зберуться на позачергове засідання для ратифікації торгової угоди між ЄС і Британією.

При цьому Європарламент цього року за угоду не голосуватиме.

Британія уклала торгову угоду з Європейським Союзом в четвер, всього за сім днів до того, як вона вийде з одного з найбільших торгових блоків світу. 

Британія вийшла з ЄС рік тому, але до 31 грудня залишалася в єдиному ринку ЄС, а також на неї поширювалися інші європейські правила.

Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Brexit
powered by lun.ua