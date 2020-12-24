Парламент Британії збереться терміново 30 грудня через Brexit

Британський парламент, який перебуває на різдвяних канікулах, збереться на екстрене засідання 30 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Депутати Палати громад і Палати лордів зберуться на позачергове засідання для ратифікації торгової угоди між ЄС і Британією.

При цьому Європарламент цього року за угоду не голосуватиме.

Британія уклала торгову угоду з Європейським Союзом в четвер, всього за сім днів до того, як вона вийде з одного з найбільших торгових блоків світу.

Британія вийшла з ЄС рік тому, але до 31 грудня залишалася в єдиному ринку ЄС, а також на неї поширювалися інші європейські правила.

Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.