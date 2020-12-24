ЄС і Британія після року переговорів узгодили умови торгівлі після Brexit

Велика Британія і Європейський Союз домовилися про нову угоду у сфері торгівлі, яка діятиме після остаточного виходу Лондона з блоку 31 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив британський уряд у своїй заяві.

"Угода - фантастична новина для сімей і компаній в усіх частинах Великої Британії. Ми підписали першу угоду про вільну торгівлю, засновану на нульових тарифах і нульових квотах, яка коли-небудь була досягнута з ЄС", - сказано в заяві.

Сторонам вдалося досягти домовленості лише за тиждень до кінця перехідного періоду, який почався на початку цього року. Британія вийшла з ЄС рік тому, але до 31 грудня залишалася на єдиному ринку ЄС, а також на неї поширювалися інші європейські правила.

Без цього договору відносини між ЄС і Британією з 1 січня регулювалися б правилами Світової організації торгівлі з відповідними тарифами та перепонами на кордонах.

Основним каменем спотикання протягом багатьох місяців було питання вилову риби у британських водах і доступ до них країн ЄС. Британія наполягала на тому, щоб з 1 січня контролювати вилов риби у своїх водах і утримувати більшу частку улову, ніж при діючій системі квот. Але Євросоюз хотів поетапно впровадити нову систему рибальства на більш тривалий період і зберегти більший доступ до вод Британії для човнів з Франції, Іспанії та інших країн-членів.

Угода дозволить мінімізувати перешкоди для бізнесу та мандрівників по обидва боки Ла-Маншу та обмежить економічну шкоду для економік, які зазнали втрат через пандемію COVID-19.

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Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.

Документ має бути перекладений всіма офіційними мовами країн ЄС. Крім того, він має бути ухвалений британським парламентом, Європарламентом і національними парламентами країн-членів.

Британська Палата громад, швидше за все, проведе екстрене засідання наступного тижня, а Європарламент голосуватиме за текст вже у січні.