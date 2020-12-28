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Без гірськолижних трас і пересування на Новий рік: Польща посилила карантин 

Понеділок, 28 грудня 2020, 09:25

Польща з 28 грудня по 17 січня посилила карантинні обмеження для боротьби з коронавірусом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

Нові обмеження встановлюють заборону на вільне переміщення осіб у новорічну ніч з 19:00 31 грудня до  6:00 1 січня. Обмеження не стосуються осіб, які виконують службові обов’язки.

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Припиняються робота торгових центрів, однак у них зможуть працювати продуктові магазини, аптеки, книгарні, зоомагазини, магазини побутової хімії, великі меблеві магазини.

Встановлюються години для людей похилого віку - з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00 продуктові магазини, аптеки та поштові відділення обслуговуватимуть лише людей старших 60 років.

Гірськолижні схили та підйомники закриті для туристів і будуть доступні лише для професійних спортсменів.

До 17 січня доступ до спортивної інфраструктури матимуть лише професійні спортсмени. Нічні клуби, басейни, тренажерні зали, фітнес-центри закриті.

Обслуговування в готелях дозволене лише для людей окремих професій.

Всі особи, які приїдуть до Польщі на організованому транспорті, будуть зобов'язані пройти 10-денний карантин.

У Польщі 27 грудня почалася масова вакцинація від коронавірусу, перші вакцини отримали медики.

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Польща Коронавірус Карантин
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