Brexit: Лондон заявив про крок назад у торгових переговорах з ЄС

У британському уряді заявили, що переговори щодо торгової угоди з ЄС зробили раптовий крок назад через нові вимоги Брюсселя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Даунінг стріт заявила, що очевидне посилення позиції ЄС дестабілізувало тривалі переговори, відкинувши назад прогрес, досягнутий за попередні 24 години.

Британські джерела повідомили, що ЄС почав наполягати на подальших і більш жорстких гарантіях ролі внутрішнього регулятора субсидій після перехідного періоду.

Джерело в уряді Британії сказало: "Об одинадцятій годині ЄС вносить нові елементи в переговори. Прорив все ще можливий у найближчі кілька днів, але ця перспектива відступає".

Джерела в ЄС повідомили, що головний парламентер блоку Мішель Барньє може повернутися до Брюсселя в п'ятницю, щоб проінформувати офіційних осіб і дипломатів про останні події. Наразі поширена думка, що переговори можуть досягти кульмінації у вихідні.

У середу посол Франції в Брюсселі був серед 11 представників держав-членів ЄС, які заявили, що Барньє повинен твердо триматися на переговорах.

Розвиток подій відбувся, коли прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс відвідав найбільший рибний порт своєї країни, щоб попередити, що його уряд повинен піти на компроміс і сказати, що прибережні громади повинні готуватися до "нової ери", оскільки переговори по Brexit вступили в вирішальні дні.

Він пообіцяв національну солідарність відповідним територіям і повторив, що Франція не погодиться на угоду Британією за всяку ціну. Кастекс заявив, що прибережні спільноти Європи не будуть розглядатися як пішак в більш широких переговорах з торгівлі та безпеки.

Під час брифінгу в середу посол Франції в Брюсселі сказав Барньє, що Париж волів би відновити переговори з Великобританією в 2021 році, а не поспішати з укладенням угоди, що завдає шкоди європейським інтересам.

У той час як на частку рибної промисловості припадає менше 0,1% британської економіки, цей сектор є символом Brexit, причому Борис Джонсон часто заявляє про важливість встановлення суверенітету і контролю над тим, хто має доступ до британських вод, включаючи вузьку протоку в Ла-Манші, де французи здійснюють 80% улову тріски.

Хоча до завершення перехідного періоду й фінального виходу Британії з ЄС залишаються лічені тижні, ані у Брюсселі, ані в Лондоні ще не мають впевненості у тому, що сторони зможуть досягти домовленості.