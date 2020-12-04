Brexit: Лондон заявил о шаге назад в торговых переговорах с ЕС

В британском правительстве заявили, что переговоры по торговому соглашению с ЕС сделали внезапный шаг назад из-за новых требований Брюсселя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Даунинг стрит заявила, что очевидное усиление позиции ЕС дестабилизировало длительные переговоры, отбросив назад прогресс, достигнутый за предыдущие 24 часа.

Британские источники сообщили, что ЕС начал настаивать на дальнейших и более жестких гарантиях роли внутреннего регулятора субсидий после переходного периода.

Источник в правительстве Британии сказал: "В одиннадцать часов ЕС вносит новые элементы в переговоры. Прорыв все еще возможен в ближайшие несколько дней, но эта перспектива отступает".

Источники в ЕС сообщили, что главный переговорщик блока Мишель Барнье может вернуться в Брюссель в пятницу, чтобы проинформировать официальных лиц и дипломатов о последних событиях. Сейчас распространено мнение, что переговоры могут достичь кульминации в выходные.

В среду посол Франции в Брюсселе был среди 11 представителей государств-членов ЕС, которые заявили, что Барнье должен твердо держаться на переговорах.

Развитие событий произошел, когда премьер-министр Франции Жан Кастекс посетил крупнейший рыбный порт своей страны, чтобы предупредить, что его правительство должно пойти на компромисс и сказать, что прибрежные общины должны готовиться к "новой эры", поскольку переговоры по Brexit вступили в решающие дни.

Он пообещал национальную солидарность соответствующим территориям и повторил, что Франция не согласится на сделку Британией за всякую цену. Кастекс заявил, что прибрежные сообщества Европы не будут рассматриваться как пешка в более широких переговорах по торговле и безопасности.

Во время брифинга в среду посол Франции в Брюсселе сказал Барнье, что Париж предпочел бы возобновить переговоры с Великобританией в 2021 году, а не спешить с заключением сделки, что наносит ущерб европейским интересам.

В то время как на долю рыбной промышленности приходится менее 0,1% британской экономики, этот сектор является символом Brexit, причем Борис Джонсон часто заявляет о важности установления суверенитета и контроля над тем, кто имеет доступ до британских вод, включая узкую протоку в Ла-Манше, где французы осуществляют 80% улова трески.

Хотя до окончания переходного периода и финального выхода Британии из ЕС остаются считанные недели, ни в Брюсселе, ни в Лондоне еще не имеют уверенности в том, что стороны смогут достичь договоренности.