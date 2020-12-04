Сербія закриє ресторани і  магазини у вихідні, у будні їх роботу обмежать

Уряд Сербії запровадив нові протиепідемічні обмеження, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Заклади громадського харчування та нічні клуби будуть зачинені протягом вікенду - з п’ятниці 17:00 до понеділка 5:00. З понеділка по п’ятницю вони зможуть працювати з 5 до 17 години.

Діяльність з доставки їжі дозволяється здійснювати цілодобово, сім днів на тиждень.

З п’ятниці 17:00 до 05:00 понеділка також не працюватимуть торгівельні центри, магазини одягу, букмекерські контори, казино, дитячі ігрові кімнати; перукарні та салони краси; тренажерні зали, фітнес-клуби, басейни, спа-центри, закриті майданчики для футболу, баскетболу, тенісу.

Усі ці установи та заклади зможуть працювати в робочі дні з 5 ранку до 5 вечора.

Ресторани та бари, розташовані в готелях та апартаментах, зможуть надавати послуги, але виключно гостям, що мешкають саме там, щодня до 21 години.

Продуктові магазини, роздрібні та газетні кіоски, зможуть працювати в будні та вихідні до 21 години.

Ринки також працюватимуть у вихідні дні, з 6:00 до 15:00.

Аптеки та АЗС (продаж пального) зможуть працювати щодня без обмежень.

Заклади та установи у галузі культури - кінотеатри, театри, музеї та галереї - зможуть працювати у будні, а також у суботу та неділю, до 17 години.

"Всі ці заходи були прийняті з метою зменшення соціальних контактів до абсолютного мінімуму, з надією, що вони дадуть бажаний результат і що в найближчі дні ми побачимо це за кількістю громадян, заражених коронавірусом", - зазначили в урядовому Офісі співпраці зі ЗМІ.

Зазначається, що компетентні інспекції та комунальна поліція будуть суворо контролювати дотримання цих заходів, які набудуть чинності 4 грудня, в п’ятницю.

"Уряд Республіки Сербія та Кризовий штаб звертаються до всіх громадян з проханням поводитись відповідально і не збиратися в квартирах, приватних помешканнях чи будь-яких інших приміщеннях, оскільки це загрожує їхньому власному здоров'ю, здоров'ю їх сім'ї та створює ризик для всього їхнього оточення", - наголошується у заяві.

Підкреслюється, що "своєю безвідповідальною поведінкою" громадяни безпосередньо загрожують системі охорони здоров'я та висловлюють неповагу до медичних працівників, які несуть найбільший тягар боротьби з коронавірусом з березня.

3 грудня в Сербії було підтверджено COVID-19 у 7 802 громадян.

61 людина померла. Всього із початку епідемії в Сербії від коронавірусу померло 1765 людей.