Сербія закриє ресторани і магазини у вихідні, у будні їх роботу обмежать
Уряд Сербії запровадив нові протиепідемічні обмеження, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".
Заклади громадського харчування та нічні клуби будуть зачинені протягом вікенду - з п’ятниці 17:00 до понеділка 5:00. З понеділка по п’ятницю вони зможуть працювати з 5 до 17 години.
Діяльність з доставки їжі дозволяється здійснювати цілодобово, сім днів на тиждень.
З п’ятниці 17:00 до 05:00 понеділка також не працюватимуть торгівельні центри, магазини одягу, букмекерські контори, казино, дитячі ігрові кімнати; перукарні та салони краси; тренажерні зали, фітнес-клуби, басейни, спа-центри, закриті майданчики для футболу, баскетболу, тенісу.
Усі ці установи та заклади зможуть працювати в робочі дні з 5 ранку до 5 вечора.
Ресторани та бари, розташовані в готелях та апартаментах, зможуть надавати послуги, але виключно гостям, що мешкають саме там, щодня до 21 години.
Продуктові магазини, роздрібні та газетні кіоски, зможуть працювати в будні та вихідні до 21 години.
Ринки також працюватимуть у вихідні дні, з 6:00 до 15:00.
Аптеки та АЗС (продаж пального) зможуть працювати щодня без обмежень.
Заклади та установи у галузі культури - кінотеатри, театри, музеї та галереї - зможуть працювати у будні, а також у суботу та неділю, до 17 години.
"Всі ці заходи були прийняті з метою зменшення соціальних контактів до абсолютного мінімуму, з надією, що вони дадуть бажаний результат і що в найближчі дні ми побачимо це за кількістю громадян, заражених коронавірусом", - зазначили в урядовому Офісі співпраці зі ЗМІ.
Зазначається, що компетентні інспекції та комунальна поліція будуть суворо контролювати дотримання цих заходів, які набудуть чинності 4 грудня, в п’ятницю.
"Уряд Республіки Сербія та Кризовий штаб звертаються до всіх громадян з проханням поводитись відповідально і не збиратися в квартирах, приватних помешканнях чи будь-яких інших приміщеннях, оскільки це загрожує їхньому власному здоров'ю, здоров'ю їх сім'ї та створює ризик для всього їхнього оточення", - наголошується у заяві.
Підкреслюється, що "своєю безвідповідальною поведінкою" громадяни безпосередньо загрожують системі охорони здоров'я та висловлюють неповагу до медичних працівників, які несуть найбільший тягар боротьби з коронавірусом з березня.
3 грудня в Сербії було підтверджено COVID-19 у 7 802 громадян.
61 людина померла. Всього із початку епідемії в Сербії від коронавірусу померло 1765 людей.