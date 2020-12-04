Сербия закроет рестораны и магазины в выходные, в будни их работу ограничат

Правительство Сербии ввело новые противоэпидемические ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Заведения общественного питания и ночные клубы будут закрыты в течение уикенда - с пятницы 17:00 до понедельника 5:00. С понедельника по пятницу они смогут работать с 5 до 17 часов.

Деятельность по доставке еды разрешается осуществлять круглосуточно, семь дней в неделю.

С пятницы 17:00 до 05:00 понедельника также не будут работать торговые центры, магазины одежды, букмекерские конторы, казино, детские игровые комнаты, парикмахерские и салоны красоты; тренажерные залы, фитнес-клубы, бассейны, спа-центры, закрытые площадки для футбола, баскетбола, тенниса.

Все эти учреждения и учреждения смогут работать в рабочие дни с 5 утра до 5 вечера.

Рестораны и бары, расположенные в отелях и апартаментах, смогут предоставлять услуги, но исключительно гостям, что живут именно там, ежедневно до 21 часа.

Продуктовые магазины, розничные и газетные киоски, смогут работать в будни и выходные до 21 часа.

Рынки также будут работать в выходные дни, с 6: 00 до 15:00.

Аптеки и АЗС (продажа топлива) смогут работать ежедневно без ограничений.

Заведения и учреждения в области культуры - кинотеатры, театры, музеи и галереи - смогут работать в будни, а также в субботу и воскресенье, до 17 часов.

"Все эти меры были приняты с целью уменьшения социальных контактов до абсолютного минимума, с надеждой, что они дадут желаемый результат и что в ближайшие дни мы увидим это по количеству граждан, зараженных коронавирусом", - отметили в правительственном Офисе сотрудничества со СМИ.

Отмечается, что компетентные инспекции и коммунальная полиция будут строго контролировать соблюдение этих мер, которые вступят в силу 4 декабря, в пятницу.

"Правительство Республики Сербия и Кризисный штаб обращаются ко всем гражданам с просьбой вести себя ответственно и не собираться в квартирах, частных домах или любых других помещениях, поскольку это угрожает их собственному здоровью, здоровью их семьи и создает риск для всего их окружения", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что "своим безответственным поведением" граждане непосредственно угрожают системе здравоохранения и выражают неуважение к медицинским работникам, которые несут наибольшее бремя борьбы с коронавирусом с марта.

3 декабря в Сербии было подтверждено COVID-19 у 7 802 граждан.

61 человек умер. Всего с начала эпидемии в Сербии от коронавируса умерло 1765 человек.