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Менше місяця до дедлайну: ЄС та Британія відновлюють перемовини щодо Brexit

Понеділок, 7 грудня 2020, 13:17

Перемовники ЄС та Британії знову зустрінуться у Брюсселі, продовжуючи спроби досягти домовленості щодо відносин після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Найближчі тижні стануть вирішальними у питанні про те, чи вдасться Британії уникнути жорсткого "Brexit", що означатиме відновлення мит і прикордонного контролю та створить чимало проблем для руху товарів і життя громадян. 

Два основні питання, через які перемовини застрягли на місці - риболовля та правила конкуренції компаній.

В уряді Британії вважають, що, попри наближення крайнього терміну, для досягнення домовленостей "все ще є час".  

Перемовник ЄС Мішель Барньє вранці заявляв, що розбіжності у позиції сторін все ще залишаються.

На додачу до зустрічі безпосередньо команд перемовників, до Брюсселя вирушить міністр Майкл Гоув для зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. 

Окрім цього, увечері 7 грудня очікується розмова прем’єра Британії Бориса Джонсона з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Попередня їхня розмова відбулася у суботу, 5 грудня, і тривала близько години, але лідери так і не змогли вийти з глухого кута з "критичних питань".

Перемовини тривали і в неділю. Джерела, близькі до перемовної команди ЄС, після неї казали, що у питанні риболовлі з’являється шанс на зрушення, проте на Даунінг-стріт це заперечили. 

Як повідомлялося, у  Брюсселі поки не планують проведення екстреного саміту з питання Brexit.

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