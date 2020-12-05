ЄС поки не планує екстреного саміту по Brexit

У Брюсселі поки не планують проведення екстреного саміту з питання Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Офіційний представник ЄС заявив в суботу, що на даному етапі не планується екстрений саміт лідерів Європейського союзу, додавши, що на 10-11 грудня вже заплановано засідання.

Напередодні Європейський союз і Велика Британія призупинили переговори щодо торговельної угоди після Brexit за три тижні до того, як Лондон остаточно вийде з блоку.

Британія офіційно вийшла з блоку в кінці січня, але все ще перебуває на єдиному ринку ЄС до 31 грудня. Якщо до цього крайнього терміну не буде укладена угода, будуть повторно введені найсуворіші тарифи і обтяжливі митні перевірки, що призведе до економічного хаосу.

Крім укладення угоди, ще потрібен час для ратифікації документа в Британії і ЄС.

Раніше у британському уряді заявили, що переговори щодо торгової угоди з ЄС зробили раптовий крок назад через нові вимоги Брюсселя.