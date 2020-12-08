ЄС готовий продовжити Brexit-переговори з Британією в 2021 році

У Європейській комісії готові продовжити переговори про встановлення майбутніх відносин між Великою Британією та Європейським Союзом у наступному році, коли завершиться перехідний період Brexit.

Про це заявив представник комісії у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо угоди не буде 1 січня, тоді у нас буде ситуація без угоди", - сказав речник Єврокомісії.

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"Це не виключає того, що переговори можуть продовжитися, з нашого боку, і не виключає, що ми можемо продовжити на підставі наданого нам мандата", - додав він.

Велика Британія покинула Європейський Союз 31 січня, але для домовленостей про майбутні відносини у сторін залишилося 11 місяців.

Дедлайн спливає 31 грудня - до цього часу Велика Британія і ЄС повинні узгодити торговельну угоду, а також інші речі, такі як права на вилов риби.

Якщо угоди не буде, почнуть діяти прикордонні перевірки і запровадять податки для товарів, які проходять між Великою Британією і ЄС.

Головний перемовник ЄС Мішель Барньє і його британський колега Девід Фрост минулого тижня вели інтенсивні переговори, однак без суттєвих результатів.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон на цьому тижні вирушить в Брюссель для особистої зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в останній спробі врятувати торговельну угоду після Brexit.