Brexit: Джонсон і фон дер Ляєн спробують особисто врятувати торгову угоду 

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон на цьому тижні вирушить в Брюссель для особистої зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в останній спробі врятувати торговельну угоду після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Ця новина надійшла після 90-хвилинної телефонної розмови між двома лідерами, яка не призвела до жодного прориву.

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У спільній заяві за підсумками розмови йдеться, що домовленості про угоду не вдалося досягнути. Як і раніше, разючі відмінності залишаються щодо трьох ключових питань, серед яких умови вилову риби.

"Ми попросили наших головних переговірників і їх команди підготувати огляд решти розбіжностей, які будуть обговорені на зустрічі в Брюсселі в найближчі дні", - йдеться в заяві лідерів.

Велика Британія покинула Європейський Союз 31 січня, але для домовленостей про майбутні відносини у сторін залишилося 11 місяців.

Дедлайн спливає 31 грудня - до цього часу Велика Британія і ЄС повинні узгодити торговельну угоду, а також інші речі, такі як права на вилов риби.

Якщо угоди не буде, почнуть діяти прикордонні перевірки і запровадять податки для товарів, які проходять між Великою Британією і ЄС.

Головний перемовник ЄС Мішель Барньє і його британський колега Девід Фрост минулого тижня вели інтенсивні переговори, однак без суттєвих результатів.