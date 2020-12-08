Іспанія планує пускати туристів без обмежень вже з березня 2021 року

Іспанія має амбітні плани на 2021 рік і сподівається знову приймати туристів вже в березні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

В даний час всі, хто прибуває до Іспанії, повинні представити негативний тест наCovid-19, взятий менш ніж за 72 години до поїздки, проте іспанські туристичні органу влади сподіваються, що до приходу весни від цього відмовляться.

Національне туристичне агентство Іспанії Turespaña представить нову кампанію "безпечна подорож", мета якої спонукати відпочиваючих повернутися в країну, надавши їм всю останню інформацію та поради з безпеки.

Нова кампанія була представлена 3 грудня міністром промисловості, торгівлі та туризму Реєсом Марото та генеральним директором Національної ради з туризму Turespaña Мігелем Сансом.

"За допомогою цієї кампанії ми хочемо позиціонувати туристичний бренд Іспанії як фактор, що впливає на безпеку подорожей, і внести зробити внесок у формування впевненості у туристів в тому, що вони знову приїдуть в нашу країну", - сказав Марото.

Ця кампанія, за оцінками, обійдеться приблизно в 2 мільйони євро і, як очікується, триватиме до тих пір, поки вживаються заходи з профілактики коронавірусу.

Завдяки недавнім оголошенням про успіхи декількох вакцин, на Балеарських островах спостерігався стрибок замовлень на наступний рік.

За даними британської асоціації мандрів, замовлення підскочили на 30 відсотків відразу після того, як уряд Британії оголосив про схвалення Pfizer/BioNTechvaccine минулого тижня.