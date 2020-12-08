У Нідерландах в результаті вибухів сильно пошкоджені два польських магазини

У Нідерландах два польських супермаркети були сильно пошкоджені вибухами, які сталися минулої ночі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Йдеться про магазини Biedronka (не є частиною популярної в Польщі мережі супермаркетів) в містах Алсмер і Хесвейк-Дінтер. Поліція поки не може сказати, чи є зв'язок між вибухами.

Вибух в Алсмері стався близько 3 години ночі, почалася велика пожежа, після якої будівля вигоріла повністю. Квартира нагорі стала непридатною для проживання. Загорілася і машина. Ніхто не постраждав.

Через годину в Хесвейк-Дінтері також прогримів вибух. Фасад супермаркету і довколишніх магазинів був сильно пошкоджений. Наскільки відомо, там теж ніхто не постраждав. Що саме вибухнуло, поки неясно.

Служба оборони зі знешкодження вибухових речовин і боєприпасів сьогодні вранці провела розслідування в обох місцях.

Двадцять жителів житлового комплексу, розташованого вище, були евакуйовані і тимчасово укриті в пожежній частині. Тепер їм дозволено повернутися додому.

Місцеві жителі були вражені вибухом. Вони кажуть, що зазвичай це дуже тихий район. З інших будівель особливо сильно постраждала м'ясна лавка поруч з супермаркетом.