В Нидерландах в результате взрывов сильно повреждены два польских магазина

В Нидерландах два польских супермаркета были сильно повреждены взрывами, которые произошли минувшей ночью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Речь идет о магазинах Biedronka (не является частью популярной в Польше сети супермаркетов) в городах Алсмере и Хесвейк-Динтер. Полиция пока не может сказать, есть ли связь между взрывами.

Взрыв в Алсмере произошел около 3 часов ночи, начался крупный пожар, после которого здание выгорело полностью. Квартира наверху стала непригодной для проживания. Загорелась и машина. Никто не пострадал.

Через час в Хесвейк-Динтере также прогремел взрыв. Фасад супермаркета и близлежащих магазинов был сильно поврежден. Насколько известно, там тоже никто не пострадал. Что именно взорвалось, пока неясно.

Служба обороны по обезвреживанию взрывчатых веществ и боеприпасов сегодня утром провела расследование в обоих местах.

Двадцать жителей жилого комплекса, расположенного выше, были эвакуированы и временно укрыты в пожарной части. Теперь им разрешено вернуться домой.

Местные жители были поражены взрывом. Они говорят, что обычно это очень тихий район. Из других зданий особенно сильно пострадала мясная лавка рядом с супермаркетом.