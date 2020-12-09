У ЄС домовились про реформу системи для видачі шенгенських віз

Європейський парламент і переговорники з Ради ЄС у вівторок домовились про реформу Візової інформаційної системи (VIS), яку в ЄС використовують для реєстрації та перевірки осіб, що звертаються за короткостроковою шенгенською візою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

У вівторок сторони досягли політичної згоди щодо реформи. Зараз на технічному рівні триватимуть обговорення решти аспектів, які, як очікується, будуть узгоджені до кінця цього року.

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Згідно із запропонованими правилами, VIS включатиме інформацію не лише про короткострокові візи, як було раніше раніше, але також охоплюватиме довгострокові візи та дозволи на проживання, оскільки ці документи дозволяють вільне пересування в межах Шенгенської зони. Реєстрація цих документів у централізованій базі даних допоможе органам влади перевірити їх справжність та дійсність.

Крім того, в VIS буде внесений скан сторінки з біографічними даними проїзного документа. Це має спростити повернення нелегальних громадян третіх країн.

Перш ніж видавати візу або дозвіл на проживання, нові правила дозволять посилити попередню перевірку заявника у відповідних базах даних про безпеку та міграцію, серед яких Шенгенська інформаційна система (SIS), Система в'їзду-виїзду (EES), ETIAS, Eurodac, дані Європолу, ECRIS-TCN та відповідні бази даних Інтерполу про проїзні документи.

З метою боротьби з торгівлею дітьми відповідно до нових правил вік для зняття відбитків пальців у дітей буде знижений з 12 до 6 років. Також буде введена верхня межа: відбитки пальців осіб старших за 75 років не включаються в VIS.

Візова інформаційна система працює з 2011 року. Це база даних, яка допомагає візовим, прикордонним, міграційним органам перевіряти громадян третіх країн, яким потрібна короткострокова віза для поїздки до Шенгенської зони.