Макрон пропонує реформувати Шенген для захисту від терористів

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує реформувати принципи функціонування Шенгенської зони, щоб забезпечити кращий захист країн ЄС від терористів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час відеосаміту лідерів ЄС щодо протидії терористичним загрозам.

Макрон зазначив, що країнам ЄС потрібна "швидка спільна скоординована відповідь" з огляду на останні теракти у Франції та Австрії, і серед необхідних кроків - реформа Шенгенської зони.

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Президент Франції зазначив, що Шенгенська зона з вільним пересуванням громадян - головне досягнення Європи, проте це вільне пересування надавалося в обмін на захист та достатній контроль безпеки на зовнішніх кордонах, і остання умова виконується недостатньо.

"Громадська думка і держави, які протистоять терористичній загрозі, не зможуть довго погоджуватися з тим, щоб наші кордони залишалися відкритими, якщо не відбудеться грунтовної реформи Шенгенської зони. Ми бачили це навесні у контексті пандемії, і зараз бачимо у контексті терористчної загрози", - сказав Еммануель Макрон.

"Ми маємо реформувати Шенгенську зону, щоб це був простір безпеки. Для цього потрібно посилити заходи безпеки на зовнішніх кордонах ЄС, покращити механізми оцінки функціонування Шенгену, включно з покаранням для тих, хто не виконує свої зобов’язання, відновити управління цим простором, що зараз не відстежується регулярно, охоплюючи усі пов’язані аспекти - кордони, питання притулку і міграції, внутрішньої безпеки. Було б добре створити Раду внутрішньої безпеки", - зазначив він.

Макрон повідомив, що наступними днями презентує свої пропозиції щодо реформи Шенгену іншим європейським лідерам.

"Реформа Шенгену забезпечить свободу (пересування) у безпеці... Будь-які прогалини у системі безпеки на зовнішньому кордоні чи в одній з країн-членів - це ризик для усіх країн", - наголосив він.

Президент Франції акцентував на необхідності створювати спільні бази даних, боротися з терористичною пропагандою в Інтернеті та покращувати усі інструменти боротьби з тероризмом, які вже існують у ЄС.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що Франція подвоїть контроль на своїх кордонах у зв’язку з підвищеною терористичною загрозою.