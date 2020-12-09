Росія вважає, що Данія помилилась зі звинуваченням росіянина у шпигунстві

Посольство Росії в Данії заявило в середу, що вважає звинувачення в шпигунстві, висунуте Копенгагеном російському громадянину, "помилкою", і очікує, що росіянина виправдають.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву посольства.

"У зв'язку з висуненням звинувачень у шпигунстві стосовно російського громадянина, посольство Росії в Данії вважає арешт нашого співвітчизника і пред'явлені йому звинувачення помилкою", - сказано в заяві.

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РФ розраховує на "неупереджений підхід" правосуддя до розгляду справи і сподівається на виправдувальний вердикт суду.

Громадянин Росії, який проживає в Данії, був звинувачений у шпигунстві за підозрою у наданні інформації про данські енергетичні технології російській спецслужбі.

Обвинувачений перебуває під вартою з початку липня. Приводом для арешту стало велике розслідування Поліцейської розвідувальної служби (PET).

Звинувачення вимагатиме, щоб обвинувачений був засуджений до тюремного ув'язнення і депортований з Данії.