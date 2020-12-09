Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Єврокомісія надала Україні 600 млн євро коронапозики

У річницю зустрічі Зеленського і Путіна Україна звинуватила РФ у блокуванні домовленостей

Франція планує збудувати новий атомний авіаносець за 7 млрд євро

У ЄС домовились про реформу системи для видачі шенгенських віз






Росія вважає, що Данія помилилась зі звинуваченням росіянина у шпигунстві

Середа, 9 грудня 2020, 12:42

Посольство Росії в Данії заявило в середу, що вважає звинувачення в шпигунстві, висунуте Копенгагеном російському громадянину, "помилкою", і очікує, що росіянина виправдають.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву посольства.

"У зв'язку з висуненням звинувачень у шпигунстві стосовно російського громадянина, посольство Росії в Данії вважає арешт нашого співвітчизника і пред'явлені йому звинувачення помилкою", - сказано в заяві.

Читайте також
У Данії росіянину висунули звинувачення у шпигунстві

РФ розраховує на "неупереджений підхід" правосуддя до розгляду справи і сподівається на виправдувальний вердикт суду. 

Громадянин Росії, який проживає в Данії, був звинувачений у шпигунстві за підозрою у наданні інформації про данські енергетичні технології російській спецслужбі.

Обвинувачений перебуває під вартою з початку липня. Приводом для арешту стало велике розслідування Поліцейської розвідувальної служби (PET).

Звинувачення вимагатиме, щоб обвинувачений був засуджений до тюремного ув'язнення і депортований з Данії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Росія
powered by lun.ua