Росія вважає, що Данія помилилась зі звинуваченням росіянина у шпигунстві
Посольство Росії в Данії заявило в середу, що вважає звинувачення в шпигунстві, висунуте Копенгагеном російському громадянину, "помилкою", і очікує, що росіянина виправдають.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву посольства.
"У зв'язку з висуненням звинувачень у шпигунстві стосовно російського громадянина, посольство Росії в Данії вважає арешт нашого співвітчизника і пред'явлені йому звинувачення помилкою", - сказано в заяві.
РФ розраховує на "неупереджений підхід" правосуддя до розгляду справи і сподівається на виправдувальний вердикт суду.
Громадянин Росії, який проживає в Данії, був звинувачений у шпигунстві за підозрою у наданні інформації про данські енергетичні технології російській спецслужбі.
Обвинувачений перебуває під вартою з початку липня. Приводом для арешту стало велике розслідування Поліцейської розвідувальної служби (PET).
Звинувачення вимагатиме, щоб обвинувачений був засуджений до тюремного ув'язнення і депортований з Данії.