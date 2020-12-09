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Россия считает, что Дания ошиблась с обвинением россиянина в шпионаже

Среда, 9 декабря 2020, 12:42

Посольство России в Дании заявило в среду, что считает обвинение в шпионаже, выдвинутое Копенгагеном российскому гражданину, "ошибкой", и ожидает, что россиянина оправдают.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление посольства.

"В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой", - сказано в заявлении.

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РФ рассчитывает на "непредвзятый подход" правосудия к рассмотрению дела и надеется на оправдательный вердикт суда.

Гражданин России, проживающий в Дании, был обвинен в шпионаже по подозрению в предоставлении информации о датских энергетических технологиях российской спецслужбе.

Обвиняемый находится под стражей с начала июля. Поводом для ареста стало большое расследование Полицейской разведывательной службы (PET).

Обвинение будет требовать, чтобы обвиняемый был приговорен к тюремному заключению и депортирован из Дании.

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