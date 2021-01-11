Аномальна спека в Греції: локдаун на пляжі і купання в морі

У Греції на вихідних зафіксували аномально високі температури, пов'язані з теплими повітряними масами з Африки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Температура в Афінах у неділю досягла +23 за Цельсієм, люди проводили час на пляжі, купалися в морі і гуляли по набережній, в той час як поліція патрулювала, щоб контролювати натовп. Один з датчиків температури в неділю показав +31 на сонці.

За даними Національної обсерваторії Афін, за останні 50 років такі високі температури в січні спостерігалися тільки двічі: в 1987 і 2010 роках.

З початку листопада Греція перебуває під частковою ізоляцією, люди змушені носити маски в громадських місцях. Минулого тижня влада продовжила обмеження, в тому числі заборони на публічні збори, як мінімум до 18 січня.

Однак, незважаючи на обмеження, людям дозволялося проводити час на пляжах і в парках.

За даними Національної метеорологічної служби (EMY), середні січневі температури по всій Греції зазвичай коливаються від мінусових до +5, або максимум +10 у прибережних регіонах.

Метеорологи заявили, що теплий фронт, що прийшов у суботу, як очікується, відступить в найближчі кілька днів.

При цьому в інших частинах Європи спостерігаються екстремальні холоди, а в Іспанії стався найсильніший снігопад за останні 40 років.