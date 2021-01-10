Шторм "Філомена": в результаті аномального снігопаду в Іспанії померли 4 людей

В результаті снігового шторму "Філомена", який накрив значну частину Іспанії, померли 4 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Двоє людей були знайдені замерзлими на смерть, ще двоє були змиті повінню.

Шторм "Філомена" у п`ятницю ввечері залишив сотні іспанців у пастці на автострадах країни, а Мадрид став епіцентром хаосу, спричиненого погодою.

Через негоду вулиці Мадрида були всипані деревами, які зламалися під вагою снігу, і практично на всіх вулицях сніговий покрив перетворився на лід.

Автомобілі застрягли на автостраді поблизу столиці, міський аеропорт "Барахас" був закритий разом із низкою доріг, а всі поїзди до Мадрида та з нього скасовані.

Снігопад у Мадриді називають найгіршим за останні пів століття. Очікується, що в найближчі дні температура повітря опуститься в Мадриді до -10 градусів за Цельсієм - рідкісне явище для іспанської столиці.

20 провінцій Іспанії все ще перебувають у стані підвищеної готовності через снігопади.

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес закликав людей залишатися вдома та виконувати вказівки екстрених служб.