США запровадили нові мита на авіазапчастини і вина з Німеччини та Франції

Сполучені Штати з 12 січня запровадили нові мита на запчастини для авіапромисловості і алкогольні напої з Німеччини і Франції через невирішений конфлікт щодо субсидій європейському концерну Airbus.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Прикордонно-митної служби США.

Запроваджується додатковий 15-відсотковий тариф на частини літальних апаратів, включаючи фюзеляжі і вузли для крил, і мито в розмірі 25% на деякі вина. Нові мита застосовуватимуться з 12:01 ранку за європейським часом у вівторок.

Переговори між Вашингтоном та Брюсселем щодо субсидій європейському Airbus та його американському конкуренту Boeing зупинилися в останні тижні адміністрації Трампа, повідомляє агентство Reuters з посиланням на європейське джерело, знайоме з цим питанням. Вашингтон також наполягав на досягненні окремого рішення з Великою Британією, яка має частку в Airbus, але вийшла з ЄС.

Між тим європейські політики заявили, що домагатимуться швидкого вирішення цього питання з новообраним президентом США Джо Байденом, який вступає на посаду 20 січня. У команді Байдена поки не коментували це питання.

Суперечка щодо субсидій, з одного боку, для Airbus у Європі та, з іншого, для авіабудівника Boeing у США, триває з 2004 року. У травні 2018 року Світова організація торгівлі визнала субсидії ЄС для Airbus утиском інтересів Boeing, після чого США оголосили про намір запровадити штрафні заходи щодо європейської продукції. У 2019 році СОТ ухвалила рішення, що США, попри правила та рішення організації, надавали авіабудівному концерну Boeing субсидії.

Постанова, видана в середині жовтня 2020-го Світовою організацією торгівлі, дозволяє ЄС щорічно вводити тарифи на імпорт США на суму близько $4 млрд (3,37 млрд євро).

Рішення СОТ, відкладене пандемією COVID-19, слідувало за минулорічним рішенням цієї організації, що дозволило Вашингтону ввести тарифи на товари ЄС на суму 7,5 мільярда доларів у зв'язку з державною підтримкою Airbus, у якого є майданчики у Британії, Франції, Німеччини та Іспанії.

У сукупності ці дві справи є найбільшою у світі корпоративною торговельною суперечкою