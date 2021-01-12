США ввели новые пошлины на авиазапчасти и вина из Германии и Франции

Соединенные Штаты с 12 января ввели новые пошлины на запчасти для авиапромышленности и алкогольные напитки из Германии и Франции из-за нерешенного конфликта о субсидиях европейскому концерну Airbus.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Погранично-таможенной службы США.

Вводится дополнительный 15-процентный тариф на части летательных аппаратов, в том числе фюзеляжи и узлы для крыльев, и пошлина в размере 25% на некоторые вина. Новые пошлины будут применяться с 12:01 утра по европейскому времени во вторник.

Переговоры между Вашингтоном и Брюсселем по субсидиям европейскому Airbus и его американскому конкуренту Boeing остановились в последние недели администрации Трампа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейский источник, знакомый с этим вопросом. Вашингтон также настаивал на достижении отдельного решения с Великобританией, которая имеет долю в Airbus, но вышла из ЕС.

Между тем европейские политики заявили, что будут добиваться быстрого решения этого вопроса с новоизбранным президентом США Джо Байденом, который вступает в должность 20 января. В команде Байдена пока не комментировали этот вопрос.

Спор по субсидиям, с одной стороны, для Airbus в Европе и, с другой, для авиастроителя Boeing в США, продолжается с 2004 года. В мае 2018 года Всемирная торговая организация признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, после чего США объявили о намерении ввести штрафные меры для европейской продукции. В 2019 году ВТО приняла решение, что США, несмотря на правила и решения организации, также выдавали авиастроительному концерну Boeing субсидии.

Постановление, изданное в середине октября 2020-му Всемирной торговой организацией, позволяет ЕС ежегодно вводить тарифы на импорт США на сумму около $4 млрд.

Решение ВТО, отложено пандемией COVID-19, последовало за прошлогодним решением этой организации, которое позволило Вашингтону ввести тарифы на товары ЕС на сумму 7,5 миллиарда долларов в связи с государственной поддержкой Airbus, у которого есть площадки в Великобритании, Франции, Германии и Испании.

В совокупности эти два дела является крупнейшей в мире корпоративной торговой спором.