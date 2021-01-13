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Байден запропонував експосла США при ООН Саманту Пауер на посаду керівника USAID

Середа, 13 січня 2021, 15:02

Обраний президент США Джозеф Байден висунув кандидатуру колишнього постійного представника США при ООН Саманти Пауер на посаду керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Пауер згуртує міжнародне співтовариство і буде працювати з нашими партнерами, щоб протистояти найбільшим викликам нашого часу, включаючи COVID-19, зміна клімату, глобальну бідність і відступ від демократії", - йдеться в заяві перехідної команди Байдена.

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Пауер працювала послом США в ООН за часів президента-демократа Барака Обами і тодішнього віцепрезидента Байдена з 2013 по 2017 рік.

50-річна Пауер також працювала співробітником служби національної безпеки Білого дому при Обамі з 2009 по 2013 рік. Колишня журналістка, вона отримала Пулітцерівську премію за свою книгу "Проблема з пекла", присвячену нездатності США запобігти геноциду.

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Агентство США з міжнародного розвитку створене у 1961 році і є незалежним агентством федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. Адміністратор Агентства та його заступник призначаються президентом за згодою Сенату і діють в координації з державним секретарем США.

Основні напрями роботи Агентства включають в себе підтримку торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров'я, екстрену гуманітарну допомогу, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримку демократії в більш ніж 100 країнах світу.

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